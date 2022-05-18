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Попов пропустить матч збірної України з Рієкою через пошкодження

Сьогодні 11:37 184 0
Поєдинок розпочнеться о 19:00
Попов пропустить матч збірної України з Рієкою через пошкодження
#Збірна України з футболу, #Олександр Петраков

Джерело - УАФ.

Сьогодні, 18 травня, збірна України проведе контрольний матч з хорватською Рієкою.

Головний тренер національної команди Олександр Петраков визначився із заявкою на цей поєдинок:

Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Дмитро Різник.

Захисники: Валерій Бондар, Олександр Сирота, Ілля Забарний, Юхим Конопля, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко.

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Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Олександр Піхальонок, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Денис Гармаш, Олександр Зубков.

Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Данило Сікан.

Поєдинок пропустить Денис Попов, який отримав пошкодження в матчі з Емполі (3:1).

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