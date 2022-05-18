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Емполі - Збірна України 1:3: огляд матчу ВІДЕО

Сьогодні 09:24 319 0
Впевнена перемога збірної України
Емполі - Збірна України 1:3: огляд матчу ВІДЕО
#Емполі, #Збірна України з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України обіграла італійський клуб Емполі у контрольному матчі.

Товариський матч

17 травня

Емполі - Збірна України 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 26 Яремчук, 1:1 - 45 Ла Мантія, 1:2 - 46 Караваєв, 1:3 - 53 Пихальонок

  АктуальноЯремчук визнаний найкращим гравцем матчу Емполі - Україна

Україна: Пятов (к) (Бущан, 46), Забарний, Попов (Бондар, 78), Матвієнко, Караваєв, Степаненко, Шапаренко, Піхальонок (Сидорчук, 84), Мудрик (Буяльський, 84), Циганков (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78).

Запасні: Сирота, Бєсєдін, Конопля, Качараба, Гармаш, Різник, Сікан.

Нагадаємо, збірна України переграла менхенгладбаську Боруссію.

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