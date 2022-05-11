Збірна України переграла менхенгладбаську Боруссію

У складі українців в дебютних матчах голами відзначилися Мудрик та Пихальонок

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграла благодійний матч з Боруссією (Менхенгладбах) у рамках підготовки до плей-оф відбору чемпіонату світу-2022 та Ліги націй УЄФА-2022/2023.

Гімн України перед матчем виконувала наживо співачка з Дрогобича, лауреат численних міжнародних конкурсів, перша артистка, чиїм продюсером став Святослав Вакарчук, - Христина Соловій.

Відзначимо, що на гру з Боруссією футболісти збірної України вийшли у новому комплекті ігрової форми.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь збірної України. У складі українців в дебютних матчах голами відзначилися Мудрик та Пихальонок. Перша половина матчу пройшла за рівної гри. А от після перерви українці мали відчутну територіальну перевагу і мали кілька можливостей для взяття воріт. Мудрик, Караваєв та Бондар не реалізували свої моменти.

Благодійний матч

11 травня

Боруссія (Менхенгладбах) - Україна 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Мудрик, 1:1 - 14 Носс, 1:2 - 82 Пихальонок

Боруссія М: Зоммер (Зіппель 46), Гінтер (Лайнер 46), Фрідріх (Бенсебаїні 46), Ельведі (Мюсель 69), Скаллі, Райц, Гофманн (Коне 46), Геррманн (Нетц 46), Носс (Нойхаус 46), Штіндль (Беннетс 46), Плеа (Емболо 46)

Україна: Бущан (Різник 46), Конопля (Попов 46), Забарний, Матвієнко, Караваєв, Сидорчук, Степаненко (Піхальонок 75), Шапаренко (Сирота 79), Буяльський (Бондар 46), Мудрик (Булеца 69), Бєсєдін (Гармаш 69)