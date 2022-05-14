Лідер збірної України змінить клуб

Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко влітку може перебратися до Севільї.

Про це повідомляє Fichajes.

Українець не збирається підписувати новий контракт із лондонським клубом, який розрахований до кінця поточного сезону. Головний тренер Девід Моєс також не проти відпустити 32-річного футболіста.

Одним із претендентів на Ярмоленка наразі вважається Севілья. За інформацією джерела, спортивний директор клубу Рамон Мончі давно слідкує за вінгером. Він вважає, що такий досвідчений гравець зможе підсилити склад команди. Також важливу роль відіграє той факт, що перехід українця є безплатним.

Однак, все залежатиме від трансферів на вихід. Іспанці очікують, що влітку їм не вдасться втримати Муніра Ель-Хаддаді, Люка де Йонга та Юссефа Ен-Несірі.

На рахунку хавбека 13 голів та 7 асистів у 84 матчах за клуб.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко купив карету швидкої допомоги для Чернігова.