Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 07:32 57818
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 07:17 2090
Збірна України з баскетболу виграла Дефлімпіаду
Вчора 23:53 492
Збірна США перемогла Латвію, Франція поступилася Словаччині: результати ЧС-2022
Вчора 22:54 758
Бех-Романчук виграла срібло у потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги
Вчора 21:34 528
4 роки тому Ломаченко феноменальним ударом нокаутував Лінареса
Вчора 20:19 577
Петраков довикликав 10 легіонерів у збірну України
Вчора 14:14 1137
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Вчора 12:56 22522 1
Динамівський день. 41 рік тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Вчора 12:22 3855
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Вчора 11:58 186390
Прямі трансляції

Севілья може підписати Ярмоленка

Сьогодні 14:10 120 0
Лідер збірної України змінить клуб
Севілья може підписати Ярмоленка
Фото - gettyimages
#Вест Гем, #Севілья, #Футбольні трансфери, #Андрій Ярмоленко, #Ла-Ліга

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко влітку може перебратися до Севільї.

Про це повідомляє Fichajes.

Українець не збирається підписувати новий контракт із лондонським клубом, який розрахований до кінця поточного сезону. Головний тренер Девід Моєс також не проти відпустити 32-річного футболіста.

Одним із претендентів на Ярмоленка наразі вважається Севілья. За інформацією джерела, спортивний директор клубу Рамон Мончі давно слідкує за вінгером. Він вважає, що такий досвідчений гравець зможе підсилити склад команди. Також важливу роль відіграє той факт, що перехід українця є безплатним.  

Однак, все залежатиме від трансферів на вихід. Іспанці очікують, що влітку їм не вдасться втримати Муніра Ель-Хаддаді, Люка де Йонга та Юссефа Ен-Несірі.

На рахунку хавбека 13 голів та 7 асистів у 84 матчах за клуб. 

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко купив карету швидкої допомоги для Чернігова.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ребров: Нам варто було активніше переходити на українську мову Ребров: Нам варто було активніше переходити на українську мову 1032
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 2090
Юний динамівець відзначився красивим голом дальнім ударом проти Флори ВІДЕО Юний динамівець відзначився красивим голом дальнім ударом проти Флори ВІДЕО 2203
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 57818
Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець 14232
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 14 травня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 14 травня 1107
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7740 5
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10312 2
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 9705 3
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11471
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 13209
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 14336