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Ярмоленко купив карету швидкої допомоги для Чернігова

Сьогодні 18:32 216 0
Андрій Ярмоленко допоміг медикам рідного міста
Ярмоленко купив карету швидкої допомоги для Чернігова
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Вест Гема та збірної України Андрій Ярмоленко передав Чернігову нову карету швидкої допомоги.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Суспільне Чернігів.

Окрім авто українець відправив гуманітарний вантаж, у якому були медикаменти, продукти та інші товари першої необхідності.

"Багато хто знає мене як спортсмена, що захищає честь країни на футбольному полі. Але перед усім, я громадянин держави, що боронить зараз свою незалежність у цей непростий час. І мені не байдужа доля своїх співвітчизників.

Моє дитинство проходило в рідному Чернігові, саме там і розпочиналася моя кар’єра. Зараз місто напівзруйноване, у стані гуманітарної катастрофи. Багато чернігівців досі потребують нашої з вами допомоги", — розповів Ярмоленко.

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