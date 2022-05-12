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Ярмоленко влітку покине Вест Гем

Сьогодні 14:25 236 0
Лідер збірної України змінить клуб
Ярмоленко влітку покине Вест Гем
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Моєс, #Футбольні трансфери, #Андрій Ярмоленко

Джерело - bbc.com.

Український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко хоче залишити лондонський клуб після закінчення контракту 30 червня.

Про це повідомляє BBC Sport.

32-річний українець є одним з найбільш високооплачуваних гравців в команді. Головний тренер Вест Гема Девід Моєс вирішив дозволити футболісту піти, хоча в контракті півзахисника є опція продовження угоди на рік.

Ярмоленко став гравцем Вест Гема влітку 2018 року, перейшовши з дортмундської Боруссії за 20 млн євро.

На рахунку хавбека 13 голів та 7 асистів у 84 матчах за клуб. 

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко купив карету швидкої допомоги для Чернігова.

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