Ярмоленко влітку покине Вест Гем

Лідер збірної України змінить клуб

Український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко хоче залишити лондонський клуб після закінчення контракту 30 червня.

Про це повідомляє BBC Sport.

32-річний українець є одним з найбільш високооплачуваних гравців в команді. Головний тренер Вест Гема Девід Моєс вирішив дозволити футболісту піти, хоча в контракті півзахисника є опція продовження угоди на рік.

Ярмоленко став гравцем Вест Гема влітку 2018 року, перейшовши з дортмундської Боруссії за 20 млн євро.

На рахунку хавбека 13 голів та 7 асистів у 84 матчах за клуб.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко купив карету швидкої допомоги для Чернігова.