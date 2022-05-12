Головко: Мудрик - двигун збірної України

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик зіграв потужний матч проти Боруссії М.

Про це розповів ексгравець національної команди Олександр Головко у коментарі Футбол 1.

"Нагорода Мудрика - це закономірно. Він проводив класні ігри за Шахтар. Він - той двигун, який змушував оборону не розслаблятися. Його дії по-чоловічому нахабні. Це дозволило Україні повести в рахунку і постійно тримати в тонусі оборону. Це призвело до помилок, які закінчились голами.

Стримана реакція Петракова? Це його нормальна реакція. Я можу сказати, що ці хлопці сьогодні зробили все, що могли. Якби мені хтось сказав, що я в першому матчі заб'ю гол, то я дуже радів би", - сказав Головко.