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Екснападник збірної Італії достроково вийшов із в'язниці

Сьогодні 13:54 136 0
Футболіста засудили за зв’язки із мафією
Екснападник збірної Італії достроково вийшов із в'язниці
#Мікколі

Джерело - isport.ua.

Екснападника збірної Італії Фабріціо Мікколі достроково випустили з в'язниці із випробувальним терміном.

Мікколі засудили за вимагання грошей та зв'язку з мафіозними кланами на 3.5 роки, адвокати італійця наполегливо намагалися скоротити термін перебування свого підзахисного у в'язниці або змінити умови тримання під вартою.

У результаті, судді все ж таки змилилися над ексфорвардом і дозволили йому відбувати свій термін умовно, призначивши йому при цьому покарання у вигляді виправних робіт у футбольній школі Саленто. Зазначимо, що вирок також включає заборону наближення до колишніх жертв спортсмена.

Форвард завершив свою кар'єру у грудні 2015 року. Він виступав за італійські Фіорентину, Тернану, Перуджу, Палермо, Лечче та португальську Бенфіку.

У складі збірної Італії Мікколі провів 10 матчів і забив 2 м'ячі.

Нагадаємо, воротаря Нансі заарештували за підозрою у зґвалтуванні.

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