Фабріціо Мікколі відбуватиме покарання

Екс-нападник збірної Італії Фабріціо Мікколі засудили до 3,5 років позбавлення волі за зв’язки з мафією.

Про це повідомляє La Gazzeta dello Sport.

Слідство довело, що Мікколі у 2010 році звернувся до членів мафіозного клану з проханням допомогти повернути борг на суму 12 тис євро. Методи повернення коштів були визнані судом жорстокими, тому це було визнано обтяжливою обставиною.

38-річний форвард завершив свою кар'єру у грудні 2015 року. Він виступав за італійські Фіорентину, Тернану, Перуджу, Палермо, Лечче та португальську Бенфіку.

У складі збірної Італії Мікколі провів 10 матчів і забив 2 м'ячі.

Нагадаємо, воротаря Нансі заарештували за підозрою у зґвалтуванні.