Воротаря Нансі заарештували за підозрою у згвалтуванні

Інцидент стався після відвідин нічного клубу

Воротар французького Нансі Баптіст Валетт затриманий поліцією за підозрою у зґвалтуванні 18-річної дівчини.

Про це повідомляє AFP.

Дівчина 2001 року народження звернулася в поліцію із заявою.

Як вона повідомила правоохоронним органам, даний інцидент стався після відвідин нічного клубу в центрі Нансі в ніч з 13 на 14 грудня.

У той же день поліція взяла спортсмена, який перебував в стані алкогольного сп'яніння під варту на кілька днів.

Варто відзначити, що Баптіст Валетт є основним воротарем Нансі. У поточному сезоні французької Ліги 2 на його рахунку 20 матчів, в яких він пропустив 14 голів.

Раніше, трьох іспанських футболістів засудили до 38 років в'язниці за зґвалтування.