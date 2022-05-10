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Лемпард пояснив пошкодження Миколенка

Сьогодні 15:11 327 0
Френк Лемпард прокоментував пошкодження Миколенка
Лемпард пояснив пошкодження Миколенка
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вотфорд, #Евертон, #Лемпард, #Віталій Миколенко

Джерело - tribuna.com.

Український захисник Евертона Віталій Миколенка зможе взяти участь у перенесеному матчі 30 туру АПЛ проти Вотфорда.

Про це розповів головний тренер клубу з Ліверпуля Френк Лемпард.

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Пошкодження 22-річного футболіста виявилося несерйозним. Нагадаємо, що під час зустрічі з Лестером українець попросив заміну на 66-й хвилині через дискомфорт в м’язах.

"Миколенко в порядку. В нього були лише судоми", – сказав Лемпард.

Матч відбудеться у середу, 11 травня.

Раніше Лемпард оцінив гру Миколенка.

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