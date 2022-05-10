Лемпард пояснив пошкодження Миколенка

Джерело - tribuna.com.
Український захисник Евертона Віталій Миколенка зможе взяти участь у перенесеному матчі 30 туру АПЛ проти Вотфорда.
Про це розповів головний тренер клубу з Ліверпуля Френк Лемпард.
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Пошкодження 22-річного футболіста виявилося несерйозним. Нагадаємо, що під час зустрічі з Лестером українець попросив заміну на 66-й хвилині через дискомфорт в м’язах.
"Миколенко в порядку. В нього були лише судоми", – сказав Лемпард.
Матч відбудеться у середу, 11 травня.
Раніше Лемпард оцінив гру Миколенка.