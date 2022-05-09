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Лемпард оцінив гру Миколенка

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Френк Лемпард прокоментував матч з Лестером
Лемпард оцінив гру Миколенка
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Лемпард, #Лестер Сіті, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Евертона Френк Лемпард задоволений грою українського оборонця Віталія Миколенка у матчі проти Лестера.

Про це розповів сам англійський фахівець.

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"Зараз у наших матчах багато емоцій. Ми боремося разом. Це була важка гра і сильний суперник, але ми заслужили перемогу. Ми створювали моменти, часом фарт був на нашому боці. Важливо насолоджуватись цими миттєвостями, але попереду ще багато роботи.

Я дуже задоволений Миколенком. Він чудово справляється, попри все, що коїться в нього вдома. Для нас було добре вийти вперед на початку гри. Пікфорд також у чудовій формі і отримує визнання, якого по праву заслуговує. Він здійснив кілька важливих сейвів для нас. Гравці найвищого рівня потрібні для послідовності у досягненні своїх цілей.

Поразка Лідса? Це постійно виринало на табло стадіону, тому я знав про це. Головне – зосередитись на наших матчах", – розповів Лемпард.

Миколенко з'явився на полі в стартовому складі та забив фантастичний гол на 6-й хвилині матчу. На 66-й хвилині українця замінили через пошкодження. 

Нагадаємо, асист Олександра Зінченка допоміг Манчестер Сіті розгромити Ньюкасл.

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