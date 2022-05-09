Джерело - Чемпіон.

Напередодні в матчі 36 туру Англійської Прем'єр-ліги Лестер Евертон український захисник Ірисок забив фантастичний гол, чим допоміг своїй команді здобути дуже важливі три очки - Евертон переміг - 1-2.

Цікаво, що гол Миколенка дуже схожий на голи Сергія Сидорчука в ворота Зорі та Євгена Хачеріді в ворота донецького Металурга.

Миколенко

Сидорчук

Хачеріді

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