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Фантастичний гол Миколенка. Десь ми таке вже бачили

Сьогодні 12:35 Андрій Твердохліб 204 0
Фантастичний гол Миколенка. Десь ми таке вже бачили
#Динамо Київ, #Евертон, #Віталій Миколенко, #Хачеріді, #Сергій Сидорчук

Джерело - Чемпіон.

Напередодні в матчі 36 туру Англійської Прем'єр-ліги Лестер Евертон український захисник Ірисок забив фантастичний гол, чим допоміг своїй команді здобути дуже важливі три очки - Евертон переміг - 1-2.

Цікаво, що гол Миколенка дуже схожий на голи Сергія Сидорчука в ворота Зорі та Євгена Хачеріді в ворота донецького Металурга.

Миколенко

Сидорчук

Хачеріді

Героям Слава! Фантастичний гол, гольові передачі та історичний дебют: знаковий вікенд для українського футболу

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