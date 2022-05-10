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Реал підготував новий контракт для Бензема

Сьогодні 09:54 249 0
Карім Бензема отримає новий контракт від Реала
Реал підготував новий контракт для Бензема
Фото - gettyimages
#Бензема, #Реал Мадрид, #Ла-Ліга

Джерело - tribuna.com.

Реал збирається продовжити угоду з нападником Карімом Бензема.

Про це повідомляє Sport.es.

Актуально: Перес: Ніхто не сумнівається, що Бенземі дадуть Золотий м’яч

Контракт француза розрахований до літа 2023 року, але його виступи в поточному сезоні заставили керівництво клубу переглянути довгострокові плани щодо комплектації складу. Також іншою причиною бажання Реала зберегти Бензема є той факт, що він має змогу вплинути на трансфер Кіліана Мбаппе.

Президент Флорентіно Перес буде дотримуватися правил, які він особисто встановив в структурі менеджменту команди – футболісти, які старші 30 років, підписують лише недовгострокові контракти. Бензема буде запропоновано продовжити співпрацю до червня 2024 року.

В поточному сезоні на рахунку форварда 26 голів та 11 результативних передач в 30 матчах Ла Ліги. Також Бензема є найкращим бомбардиром розіграшу Ліги чемпіонів (15 м’ячів).

Нагадаємо, Реал - чемпіон Ла-Ліги 2021/22.

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