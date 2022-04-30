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Реал - чемпіон Ла-Ліги 2021/22

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Реал - чемпіон Ла-Ліги 2021/22
Фото - gettyimages
#Еспаньйол, #Реал Мадрид, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Реал у 34 турі Ла-Ліги вдома обіграв Еспаньйол (4:0).

Завдяки цій перемозі мадридці забезпечили собі дострокову перемогу у чемпіонаті Ла-Ліги. Реал набрав 81 очко та став недосяжним для переслідувачів.

Для Реала це 35 чемпіонство в історії. Друге місце за кількістю титулів займає Барселона (26), третє - Атлетіко (11).

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

34 тур, 30 квітня

Реал Мадрид - Еспаньйол 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 33 Родріго, 2:0 - 43 Родріго, 3:0 - 55 Асенсіо, 4:0 - 81 Бензема

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Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)

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