Перес: Ніхто не сумнівається, що Бенземі дадуть Золотий м’яч

Нападник Реала Карім Бензема має отримати Золотий м'яч за підсумками сезону 2021/2022.

Про це заявив президент "вершкових" Флорентіно Перес.

"Бензема виступає на хорошому рівні як зараз, так і в перші сезони в Реалі. Ніхто не сумнівається, що йому дадуть Золотий м’яч. Вони не відберуть у нього нагороду цього разу. Бензема збирається виграти Золотий м’яч, він повинен був отримати його раніше. Про це знає весь світ", - сказав Перес.