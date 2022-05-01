Перес: Ніхто не сумнівається, що Бенземі дадуть Золотий м’яч

Джерело - Onze Mondial.
Нападник Реала Карім Бензема має отримати Золотий м'яч за підсумками сезону 2021/2022.
Про це заявив президент "вершкових" Флорентіно Перес.
"Бензема виступає на хорошому рівні як зараз, так і в перші сезони в Реалі. Ніхто не сумнівається, що йому дадуть Золотий м’яч. Вони не відберуть у нього нагороду цього разу. Бензема збирається виграти Золотий м’яч, він повинен був отримати його раніше. Про це знає весь світ", - сказав Перес.
Нагадаємо, Реал - чемпіон Ла-Ліги 2021/22.