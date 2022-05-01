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Перес: Ніхто не сумнівається, що Бенземі дадуть Золотий м’яч

Вчора 22:00 191 0
Президент "вершкових" розповів про найкращого бомбардира клубу
Перес: Ніхто не сумнівається, що Бенземі дадуть Золотий м’яч
#Бензема, #Реал Мадрид, #Флорентіно Перес

Джерело - Onze Mondial.

Нападник Реала Карім Бензема має отримати Золотий м'яч за підсумками сезону 2021/2022.

Про це заявив президент "вершкових" Флорентіно Перес.

"Бензема виступає на хорошому рівні як зараз, так і в перші сезони в Реалі. Ніхто не сумнівається, що йому дадуть Золотий м’яч. Вони не відберуть у нього нагороду цього разу. Бензема збирається виграти Золотий м’яч, він повинен був отримати його раніше. Про це знає весь світ", - сказав Перес.

Нагадаємо, Реал - чемпіон Ла-Ліги 2021/22.

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