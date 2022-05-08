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Миколенко англійською мовою подякував фанатам за підтримку

Сьогодні 21:16 Андрій Твердохліб 166 0
Миколенко англійською мовою подякував фанатам за підтримку
#Евертон, #Лестер Сіті, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Український захисник англійського Евертона Віталій Миколенко після переможного (1:2) матчу проти Лестера в 36 турі АПЛ подякував уболівпальникам за підтримку.

"Привіт фанати, дякую за підтримку. Ви були неперевершеними, я щасливий забити і святкувати з вами. Дякую, щиро дякую!"

Миколенко з'явився на полі в стартовому складі та забив фантастичний гол на 6-й хвилині матчу. На 66-й хвилині українця замінили через пошкодження. 

Нагадаємо, асист Олександра Зінченка допоміг Манчестер Сіті розгромити Ньюкасл.

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