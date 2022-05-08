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Зінченко зробив асист у переможній грі з Ньюкаслом

Сьогодні 21:08 200 0
Зінченко зробив асист у переможній грі з Ньюкаслом
Getty images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Фоден

Джерело - Чемпіон.

Українець Олександр Зінченко відзначився гольовим пасом за Манчестер Сіті в матчі 36 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Футболіст збірної України асистував Фодену на 89-й хвилині матчу, після чого рахунок став 4:0. Містяни перемогли - 5:0 та на три очки випереджають Ліверпуль у чемпіонській гонці за три тури до фінішу.

У Зінченка три гольові передачі в АПЛ в сезоні 2021/22 в 12 матчах.

Нагадаємо, Віталівй Миколенко забив фантастичний гол у ворота Лестера та допоміг Евертону здобути важливу перемогу. У Серії А гольова передача Руслана Маліновського допомогла Аталанті впевнено перемогти Спецію (1:3).

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