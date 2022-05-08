Гол Миколенка допоміг Евертону переграти Лестер: результати матчів 36 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 36-му турі АПЛ відбулися три матчі.
Віталій Миколенко гарним ударом відкрив рахунок у матчі з Лестером. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Евертона. Вест Гем Андрія Ярмоленка на виїзді розгромив Норвіч. Українець вийшов на заміну у перерві матчу.
Олександр Зінченко провів увесь матч і зробив асист.
Арсенал - Лідс 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 5 Нкетіа, 2:0 - 10 Нкетіа, 2:1 - 66 Льоренте
Лестер - Евертон 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 6 Миколенко, 1:1 - 11 Дака, 1:2 - 30 Холгейт
Норвіч - Вест Гем 0:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 12 Бенрахма, 0:2 - 30 Антоніо, 0:3 - 45+3 Бенрахма, 0:4 - 65 Лансіні (пен)
Манчестер Сіті - Ньюкасл 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 19 Стерлінг, 2:0 - 38 Ляпорт, 3:0 - 61 Родрі, 4:0 - 90+1 Фоден, 5:0 - 90+3 Стерлінг