Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Руслан Маліновський відзначився асистом за Аталанту в матчі 36 туру Серії А проти Спеції.

Футболіст збірної України з'явився на полі в стартовому складі та віддав гольовий пас на Муріеля вже на 16-й хвилині.

Для Маліновького це 5-й асист у чемпіонаті Італії 2021/22. Також в активі хавбека - 6 голів. У підсумку, Бергамаски здобули перемогу (1:3) та посідають 7 місце в турнірній таблиці.

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко вийшов на заміну на 68-й хвилині та результативними діями не відзначився. Спеція посідає 16 сходинку в чемпіонаті.