Голова Федерації футболу Франції: Зідан може очолити ПСЖ

Ноель Ле Гре розповів про можливість запрошення Зідана на посаду тренера збірної Франції

Зінедін Зідан зможе очолити збірну Франції лише у випадку, якщо не буде очолювати якийсь клуб.

Про це заявив голова Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре.



"Зідан показав у Реалі, що володіє навичками, про які ніхто й не здогадувався. У думках французів він може бути наступником. Але це не моя мета. Побачимо. Якщо ми з Дешамом розійдемося, Зідан, безсумнівно, буде одним з варіантів".

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"Зідан може очолити ПСЖ, а для збірної Франції треба бути без клубу. Сьогодні ми зробимо все, щоб Дідьє створив найкращі умови для перемоги на чемпіонаті світу в Катарі. Хочемо захистити титул. Обговоримо пізніше, чи залишиться Дешам у разі невиконання завдання", - сказав Ле Гре.

Раніше повідомлялося, що Зідан хоче об'єднати Роналду і Мессі в одному клубі.