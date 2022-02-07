Зідан хоче об'єднати Роналду і Мессі в одному клубі

Зінедін Зідан назвав умову переходу у ПСЖ

Джерело - sport24.

Зінедін Зідан може очолити ПСЖ в кінці сезону, адже керівництво ПСЖ незадоволене роботою Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомляє Marca.

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Трансфер Кріштіану Роналду – одна з умов, за якої фахівець може погодитись стати наставником ПСЖ. Зінедін добре знає усі ігрові та лідерські чесноти португальця, а тому хоче зробити його центром проєкту

Роналду не надто задоволений наставником Манчестер Юнайтед Ральфом Рангніком і станом справ у команді, а тому задумується про зміну обстановки. З колишнім тренером Реала Кріштіану підтримує хороші стосунки.

Нагадаємо, ПСЖ готовий звільнити Леонардо заради Зідана.