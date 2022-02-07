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Зідан хоче об'єднати Роналду і Мессі в одному клубі

Сьогодні 18:28 171 0
Зінедін Зідан назвав умову переходу у ПСЖ
Зідан хоче об'єднати Роналду і Мессі в одному клубі
Фото - gettyimages
#Зінедін Зідан, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Манчестер Юнайтед, #Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери

Джерело - sport24.

Зінедін Зідан може очолити ПСЖ в кінці сезону, адже керівництво ПСЖ незадоволене роботою Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомляє Marca.

Актуально: Почеттіно звільнять з ПСЖ наприкінці сезону

Трансфер Кріштіану Роналду – одна з умов, за якої фахівець може погодитись стати наставником ПСЖ. Зінедін добре знає усі ігрові та лідерські чесноти португальця, а тому хоче зробити його центром проєкту

Роналду не надто задоволений наставником Манчестер Юнайтед Ральфом Рангніком і станом справ у команді, а тому задумується про зміну обстановки. З колишнім тренером Реала Кріштіану підтримує хороші стосунки.

Нагадаємо, ПСЖ готовий звільнити Леонардо заради Зідана.

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