Зідан хоче об'єднати Роналду і Мессі в одному клубі

Джерело - sport24.
Зінедін Зідан може очолити ПСЖ в кінці сезону, адже керівництво ПСЖ незадоволене роботою Маурісіо Почеттіно.
Про це повідомляє Marca.
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Трансфер Кріштіану Роналду – одна з умов, за якої фахівець може погодитись стати наставником ПСЖ. Зінедін добре знає усі ігрові та лідерські чесноти португальця, а тому хоче зробити його центром проєкту
Роналду не надто задоволений наставником Манчестер Юнайтед Ральфом Рангніком і станом справ у команді, а тому задумується про зміну обстановки. З колишнім тренером Реала Кріштіану підтримує хороші стосунки.
Нагадаємо, ПСЖ готовий звільнити Леонардо заради Зідана.