Мудрик пропустив тренування збірної України через пошкодження

Мудрик проходить обстеження в розташуванні збірної

Джерело - УАФ.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик через пошкодження не брав активної участі в першому тренуванні збірної України в Словенії

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Травму хавбек отримав в благодійному матчі "гірників" проти Хайдука (3:3). Українець був вимушений залишити поле вже на 6-й хвилині благодійного матчу.

Відзначається, що в розташуванні збірної Мудрик проходить обстеження, після якого лікарі головної команди країни визначать причину дискомфорту.

Перший спаринг підопічні Олександра Петракова проведуть вже через тиждень, 11 травня. В суперниках – Боруссія Менхенгладбах. 5 травня до збірної також приєднаються гравці Динамо.