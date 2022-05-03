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Мудрик пропустив тренування збірної України через пошкодження

Сьогодні 10:00 216 0
Мудрик проходить обстеження в розташуванні збірної
Мудрик пропустив тренування збірної України через пошкодження
#Збірна України з футболу, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - УАФ.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик через пошкодження не брав активної участі в першому тренуванні збірної України в Словенії

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Травму хавбек отримав в благодійному матчі "гірників" проти Хайдука (3:3). Українець був вимушений залишити поле вже на 6-й хвилині благодійного матчу.

Відзначається, що в розташуванні збірної Мудрик проходить обстеження, після якого лікарі головної команди країни визначать причину дискомфорту.

Перший спаринг підопічні Олександра Петракова проведуть вже через тиждень, 11 травня. В суперниках – Боруссія Менхенгладбах. 5 травня до збірної також приєднаються гравці Динамо.

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