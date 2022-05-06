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Ліверпуль претендуватиме на Леау

Сьогодні 15:55 93 0
Мерсисайдці готові поборотися за португальського нападника
Ліверпуль претендуватиме на Леау
#Леау, #Ліверпуль, #Мілан

Джерело - La Repubblica.

Ліверпуль також входить до когорти команд, які слідкують за нападником Мілана Рафаелем Леау.

Про це повідомляє La Reppublica.

Якщо 22-річний футболіст вирішить відхилити пропозицію Мілана продовжити контракт, то в боротьбу за нього вступить Ліверпуль.

Наразі невідомо, чи планує Леау покидати Італію цього літа. Міланці намагатимуться зберегти свого лідера для виступів у Лізі чемпіонів.

Раніше гравцем цікавився Манчестер Сіті та ПСЖ, який може запросити португальця на заміну Мбаппе.

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