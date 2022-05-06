Джерело - La Repubblica.
Ліверпуль також входить до когорти команд, які слідкують за нападником Мілана Рафаелем Леау.
Про це повідомляє La Reppublica.
Якщо 22-річний футболіст вирішить відхилити пропозицію Мілана продовжити контракт, то в боротьбу за нього вступить Ліверпуль.
Наразі невідомо, чи планує Леау покидати Італію цього літа. Міланці намагатимуться зберегти свого лідера для виступів у Лізі чемпіонів.
Раніше гравцем цікавився Манчестер Сіті та ПСЖ, який може запросити португальця на заміну Мбаппе.