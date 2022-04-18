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Манчестер Сіті готує трансфер нападника Мілана

Сьогодні 15:45 284 0
Рафаель Леау зацікавив Манчестер Сіті
Манчестер Сіті готує трансфер нападника Мілана
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Леау, #Манчестер Сіті, #Мілан, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті має намір посилити свій склад нападником Мілана Рафаелем Леау.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво Манчестер Сіті розпочало переговори з відомим футбольним агентом Жорже Мендешем, який веде справи гравця.

За даними джерела, Мілан не хоче продавати форварда і попросить за нього не менше 70 млн євро.

"Россонері" запропонували Леау новий контракт до 2026 року з підвищенням зарплати до 4,5 млн євро за сезон.

У 29 матчах сезону Серії А на рахунку футболіста 9 голів та 3 асисти.

Раніше ПСЖ запропонував 70 млн євро за вінгера Мілана.

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