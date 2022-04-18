Манчестер Сіті готує трансфер нападника Мілана

Рафаель Леау зацікавив Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті має намір посилити свій склад нападником Мілана Рафаелем Леау.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво Манчестер Сіті розпочало переговори з відомим футбольним агентом Жорже Мендешем, який веде справи гравця.

За даними джерела, Мілан не хоче продавати форварда і попросить за нього не менше 70 млн євро.

"Россонері" запропонували Леау новий контракт до 2026 року з підвищенням зарплати до 4,5 млн євро за сезон.

У 29 матчах сезону Серії А на рахунку футболіста 9 голів та 3 асисти.

Раніше ПСЖ запропонував 70 млн євро за вінгера Мілана.