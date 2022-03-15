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ПСЖ знайшов заміну Мбаппе у Серії А

Сьогодні 19:25 216 0
Леау може повернутися до Ліги 1
ПСЖ знайшов заміну Мбаппе у Серії А
#Мілан, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - sport.ua.

ПСЖ продовжує пошуки заміни Кіліану Мбаппе, який може покинути клуб влітку як вільний агент.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Паризький клуб звернув увагу на форварда Мілана Рафаела Леау. Можлива сума трансферу 22-річного португальця становить 70 мільйонів євро.

Проте здійснити такий перехід буде непросто. Сам Леау не має бажання покидати Мілан і зараз веде переговори про продовження контракту, який закінчується влітку 2024 року. У цьому сезоні на рахунку Леау 11 голів та 6 асистів у 32 матчах за Мілан у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе підписав контракт з Реалом.

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