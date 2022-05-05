Реал може підписати Лукаку замість Голанда

Нападник Челсі Ромелу Лукаку може продовжити кар’єру в Реалі.

Про це повідомляє Defensa Central.

Президент мадридського клубу Флорентіно Перес вважає, що 28-річний бельгієць може стати заміною Ерлінгу Голанду, якого не вдається підписати.

Проте Перес сумнівається, що Лукаку відповідає рівню Реала.

Сам футболіст хоче залишити лондонський клуб. За словами його агента, гравець завжди мріяв грати за Реал.

Контракт Лукаку з Челсі розрахований до літа 2026 року. Тransfermarkt оцінює його у 85 мільйонів євро.

У поточному сезоні АПЛ нападник забив 5 голів.

Нагадаємо Лукаку незадоволений своїм становищем у Челсі.

Раніше повідомлялося, що Баварія хоче підписати Лукаку.