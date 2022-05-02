Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 06:17 52748
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів
Сьогодні 12:24 3020
Барселона перемогла Спортінг у фіналі Ліги чемпіонів з футзалу
Сьогодні 12:17 275
Вест Гем з Ярмоленком поступився Арсеналу, Евертон з Миколенком переміг Челсі: результати 35 туру АПЛ
Вчора 20:25 983
Шахтар вирвав нічию в Хайдука у благодійному матчі
Вчора 18:26 575
Калініна впевнено перемогла Мугурусу на турнірі у Мадриді
Вчора 15:44 466 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни
Вчора 15:08 4741
Стівенсон: Я хочу стати абсолютним чемпіоном
Вчора 14:09 1082
Батько Циганкова виїхав з України у статусі члена тренерського штабу Динамо
Вчора 12:39 2297
Стівенсон переміг Вальдеса за очками та об'єднав чемпіонські пояси
Вчора 08:39 1264
Прямі трансляції

Лукаку незадоволений своїм становищем у Челсі

Сьогодні 16:56 128 0
Лукаку незадоволений своїм становищем у Челсі
Лукаку незадоволений своїм становищем у Челсі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лукаку, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - football.ua.

Нападник Челсі Ромелу Лукаку незадоволений своїм нинішнім становищем у команді Томаса Тухеля.

Про це повідомляє Goal.

28-річний бельгієць розчарований кількістю ігрового часу, який надає йому тренерський штаб Челсі.

Починаючи з березня цього року Тухель вважає за краще задіювати в атаці інших виконавців, тоді як Лукаку виходить на поле переважно з лави запасних. В останньому матчі проти Евертона (0:1) Ромелу взагалі не брав участі.

Бельгійський форвард сподівається, що найближчим часом ситуація зміниться і йому почнуть більше довіряти. Якщо цього не станеться, то Лукаку розгляне варіант із поверненням до італійської Серії А.

У поточному сезоні Ромелу Лукаку провів 40 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 12 голів і віддати 2 асиста.

Раніше повідомлялося, що Баварія хоче підписати Лукаку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Інтер переграв Удінезе, Мілан дотис Фіорентину: результати матчів 35 туру Серії А Інтер переграв Удінезе, Мілан дотис Фіорентину: результати матчів 35 туру Серії А 1446
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів 3020
Ліон розгромив Марсель, Бордо поступився Ніцці: результати матчів 35 туру Ліги 1 Ліон розгромив Марсель, Бордо поступився Ніцці: результати матчів 35 туру Ліги 1 1581
Миколенко - один з найгірших гравців Евертона в матчі з Челсі Миколенко - один з найгірших гравців Евертона в матчі з Челсі 1302
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 52748
Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4951
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7926
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 13959
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 12736
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 4969 7
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 24547
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 24817