Лукаку незадоволений своїм становищем у Челсі

Нападник Челсі Ромелу Лукаку незадоволений своїм нинішнім становищем у команді Томаса Тухеля.

Про це повідомляє Goal.

28-річний бельгієць розчарований кількістю ігрового часу, який надає йому тренерський штаб Челсі.

Починаючи з березня цього року Тухель вважає за краще задіювати в атаці інших виконавців, тоді як Лукаку виходить на поле переважно з лави запасних. В останньому матчі проти Евертона (0:1) Ромелу взагалі не брав участі.

Бельгійський форвард сподівається, що найближчим часом ситуація зміниться і йому почнуть більше довіряти. Якщо цього не станеться, то Лукаку розгляне варіант із поверненням до італійської Серії А.

У поточному сезоні Ромелу Лукаку провів 40 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 12 голів і віддати 2 асиста.

Раніше повідомлялося, що Баварія хоче підписати Лукаку.