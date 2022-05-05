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Лунін увійшов до когорти українців, які виходили до фіналу ЛЧ

Сьогодні 11:30 260 0
Воротар мадридців увійшов у історію українського футболу
Лунін увійшов до когорти українців, які виходили до фіналу ЛЧ
#Андрій Лунін, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Реал у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів вдома обіграв Манчестер Сіті і пробився до фіналу турніру.

Воротар мадридців Андрій Лунін став четвертим українцем, який вийшов у вирішальну стадію ЛЧ.

  АктуальноРеал Мадрид - Манчестер Сіті 3:1: огляд матчу ВІДЕО

Раніше до фіналу Ліги чемпіонів виходили Андрій Шевченко (з Міланом у 2003-05 роках, з Челсі - у 2008-у), Анатолій Тимощук (з Баварією у 2010, 2012-13 роках) та Олександр Зінченко (з Манчестер Сіті у 2021 році).

Переможцями Ліги чемпіонів українці ставали двічі: Шевченко - у 2003 році, Тимощук - у 2013-у.

Нагадаємо, Гвардіола повторив антирекорд Моурінью у Лізі чемпіонів.

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