Гвардіола повторив антирекорд Моурінью у Лізі чемпіонів

Іспанський коуч 6 разів вилітав з ЛЧ на стадії півфіналу

Джерело - Чемпіон.

Реал у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів вдома обіграв Манчестер Сіті і вийшов до фіналу турніру.

Виліт "містян" став шостим на цій стадії турніру для головного тренера англійського клубу Жузепа Гвардіоли.

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Раніше під керівництвом іспанця у 1/2 фіналу ЛЧ залишали Барселона (у сезонах 2009/10 та 2011/12) і Баварія (2013/14, 2014/15 та 2015/16).

Іспанський коуч повторив антирекорд Жозе Моурінью, команди якого також 6 разів вилітали з ЛЧ на стадії півфіналу.

Нагадаємо, Зінченко - один з найкращих гравців Манчестер Сіті у матчі з Реалом.