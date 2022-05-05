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Гвардіола повторив антирекорд Моурінью у Лізі чемпіонів

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Іспанський коуч 6 разів вилітав з ЛЧ на стадії півфіналу
Гвардіола повторив антирекорд Моурінью у Лізі чемпіонів
#Жузеп Гвардіола, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Реал у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів вдома обіграв Манчестер Сіті і вийшов до фіналу турніру.

Виліт "містян" став шостим на цій стадії турніру для головного тренера англійського клубу Жузепа Гвардіоли.

  Актуально: Реал Мадрид - Манчестер Сіті 3:1: огляд матчу ВІДЕО

Раніше під керівництвом іспанця у 1/2 фіналу ЛЧ залишали Барселона (у сезонах 2009/10 та 2011/12) і Баварія (2013/14, 2014/15 та 2015/16).

Іспанський коуч повторив антирекорд Жозе Моурінью, команди якого також 6 разів вилітали з ЛЧ на стадії півфіналу.

Нагадаємо, Зінченко - один з найкращих гравців Манчестер Сіті у матчі з Реалом.

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