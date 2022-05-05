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Манчестер Сіті із Зінченком поступився Реалу у півфіналі Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:36 259 0
Реал зіграє у фіналі Ліги чемпіонів
Манчестер Сіті із Зінченком поступився Реалу у півфіналі Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Реал у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів вдома обіграв Манчестер Сіті.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь іспанського клубу.

Український оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийшов на поле на 72-й хвилині гри. Водночас голкіпер Реала Андрій Лунін гру провів на лаві запасних.

У фіналі Реал зіграє з Ліверпулем.

Ліга чемпіонів 2021/22

1/2 фіналу, 04 травня

Реал Мадрид - Манчестер Сіті 3:1 (0:0, 2:1, 3:1)

(Перший матч 3:4)

Голи: 0:1 - 73 Марез, 1:1 - 90 Родріго, 2:1 - 90+2 Родріго, 3:1 - 95 Бензема (пен)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао (Вальєхо 115), Начо, Менді — Модрич (Камавінга 75), Каземіро (Асенсіо 75), Кроос (Родріго 68) — Вальверде, Бензема (Себальйос 104), Вінісіус (Лукас 115)

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Зінченко 72), Діаш, Ляпорт, Канселу — де Брейне (Гюндоган 72), Родрі (Стерлінг 99), Бернарду Сілва — Марез (Фернандінью 85), Габріель Жезус (Гріліш 78), Фоден.

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