Лукаку відмовився переходити у Мілан

Ромелу Лукаку не перейде у Мілан

Нападник Челсі Ромелу Лукаку, яким цікавиться Мілан, не збирається продовжувати кар'єру в італійському клубі.

Про це повідомляє Evening Standard.

28-річний Лукаку вважає за краще залишитися в англійському клубі, але хоче користуватися довірою тренерського штабу.

У поточному сезоні Ромелу Лукаку провів 40 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 12 голів і віддати 2 асиста.

Нагадаємо, Лукаку незадоволений своїм становищем у Челсі.

Раніше повідомлялося, що Баварія хоче підписати Лукаку.