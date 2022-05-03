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Лукаку відмовився переходити у Мілан

Сьогодні 16:55 105 0
Ромелу Лукаку не перейде у Мілан
Лукаку відмовився переходити у Мілан
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лукаку, #Мілан, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - standard.co.uk.

Нападник Челсі Ромелу Лукаку, яким цікавиться Мілан, не збирається продовжувати кар'єру в італійському клубі.

Про це повідомляє Evening Standard.

28-річний Лукаку вважає за краще залишитися в англійському клубі, але хоче користуватися довірою тренерського штабу.

У поточному сезоні Ромелу Лукаку провів 40 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 12 голів і віддати 2 асиста.

Нагадаємо, Лукаку незадоволений своїм становищем у Челсі.

Раніше повідомлялося, що Баварія хоче підписати Лукаку.

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