Лукаку відмовився переходити у Мілан

Джерело - standard.co.uk.
Нападник Челсі Ромелу Лукаку, яким цікавиться Мілан, не збирається продовжувати кар'єру в італійському клубі.
Про це повідомляє Evening Standard.
28-річний Лукаку вважає за краще залишитися в англійському клубі, але хоче користуватися довірою тренерського штабу.
У поточному сезоні Ромелу Лукаку провів 40 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 12 голів і віддати 2 асиста.
Нагадаємо, Лукаку незадоволений своїм становищем у Челсі.
Раніше повідомлялося, що Баварія хоче підписати Лукаку.