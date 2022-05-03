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Павелко: У збірної України буде ще 3 або 4 спаринги

Сьогодні 14:01 249 0
Президент УАФ розповів про плани національної збірної під час підготовки до плей-оф кваліфікації на ЧС-2022
Павелко: У збірної України буде ще 3 або 4 спаринги
#Збірна України з футболу, #Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Футбол News.

Збірна України проведе декілька спарингів напередодні матчів відбору до чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Я дуже вдячний нашим колегам з Боруссії Менхенгладбах, а також всім нашим партнерам з національних асоціацій, які зараз працюють над проведенням тих чи інших матчів нашої збірної. Вдячний УЄФА та Александру Чеферіну, що в УЄФА є підрозділ, який допомагає нашій збірній готуватися до офіційних матчів". 

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"Всі варіанти, які зараз відпрацьовуються, перш за все є вибором тренерського штабу. Зараз на стадії затвердження наступні матчі для збірної України. Крім Боруссії буде ще три або чотири поєдинки. Це, скоріше за все, будуть і клуби, і національні збірні", - Сказав Павелко.

Нагадаємо, Шахтар може отримати пряму путівку у груповий етап Ліги чемпіонів.

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