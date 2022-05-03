Павелко: У збірної України буде ще 3 або 4 спаринги

Збірна України проведе декілька спарингів напередодні матчів відбору до чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Я дуже вдячний нашим колегам з Боруссії Менхенгладбах, а також всім нашим партнерам з національних асоціацій, які зараз працюють над проведенням тих чи інших матчів нашої збірної. Вдячний УЄФА та Александру Чеферіну, що в УЄФА є підрозділ, який допомагає нашій збірній готуватися до офіційних матчів".

Актуально: Мудрик пропустив тренування збірної України через пошкодження

"Всі варіанти, які зараз відпрацьовуються, перш за все є вибором тренерського штабу. Зараз на стадії затвердження наступні матчі для збірної України. Крім Боруссії буде ще три або чотири поєдинки. Це, скоріше за все, будуть і клуби, і національні збірні", - Сказав Павелко.