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Шахтар може отримати пряму путівку у груповий етап Ліги чемпіонів

Вчора 22:54 193 0
Шахтар близький до отримання прямої путівки в груповий турнір ЛЧ 2022/23
Шахтар може отримати пряму путівку у груповий етап Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Відсторонення російських команд від участі єврокубках сезону 2022/23 може вплинути на участь Шахтаря у Лізі чемпіонів.

У випадку, якщо Вільярреал не виграє турнір, то Шахтар отримає пряму перепустку до групи Ліги чемпіонів 2022/23.

Друга команда українського чемпіонату - Динамо буде стартувати не з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, як це передбачає заявка 12 місця Таблиці коефіцієнтів, а з третього раунду кваліфікації ЛЧ гілки не чемпіонів (мінімум – група Ліги Європи).

На заявку України у Лізі Європи та Лізі конференцій відсторонення росії не впливає.

Нагадаємо, російські команди не зіграють на турнірах УЄФА.

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