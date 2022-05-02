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Челсі готовий продати Лукаку за 75 млн євро

Вчора 23:13 117 0
Ромелу Лукаку влітку може змінити клуб
Челсі готовий продати Лукаку за 75 млн євро
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лукаку, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - skysports.com.

Челсі хоче влітку позбутися нападника  Ромелу Лукаку, який не може проявити себе в команді Томаса Тухеля.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Сині" готові продати 28-річного бельгійця за 75 млн євро.

Рік тому Челсі заплатив за Лукаку Інтеру 115 млн євро. Саме міланський клуб є пріоритетним варіантом для продовження кар'єри Лукаку. Також гравцем цікавиться Барселона.

У поточному сезоні Ромелу Лукаку провів 40 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 12 голів і віддати 2 асиста.

Нагадаємо, Лукаку незадоволений своїм становищем у Челсі.

Раніше повідомлялося, що Баварія хоче підписати Лукаку.

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