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Бензема, Сілва, Тьяго і Фойт - претенденти на звання гравця тижня в ЛЧ

Сьогодні 12:20 200 0
Визначилися претенденти на звання найкращого гравця півфіналів ЛЧ
Бензема, Сілва, Тьяго і Фойт - претенденти на звання гравця тижня в ЛЧ
#Бензема, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Визначилися претенденти на звання найкращого гравця зі підсумками перших півфіналів Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

На нагороду номіновані Карім Бензема (Реал), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Тьяго Алькантара (Ліверпуль) і Хуан Фойт (Вільярреал).

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Бензема в матчі з Сіті оформив дубль і тричі пробив по воротах.

Бернарду забив Реалу, подолав 13,46 км, а точність його передач склала 95%.

  Дивіться: Ліверпуль переграв Вільярреал

Тьяго в матчі з Вільярреалом подолав 10,93 км, а точність його передач склала 97%.

У Фойта 1 відбір, 4 повернення володіння м’ячем та точність передач 76%.

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