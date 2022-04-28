Джерело - Чемпіон.
Визначилися претенденти на звання найкращого гравця зі підсумками перших півфіналів Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
На нагороду номіновані Карім Бензема (Реал), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Тьяго Алькантара (Ліверпуль) і Хуан Фойт (Вільярреал).
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Бензема в матчі з Сіті оформив дубль і тричі пробив по воротах.
Бернарду забив Реалу, подолав 13,46 км, а точність його передач склала 95%.
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Тьяго в матчі з Вільярреалом подолав 10,93 км, а точність його передач склала 97%.
У Фойта 1 відбір, 4 повернення володіння м’ячем та точність передач 76%.