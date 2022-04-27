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Ліверпуль переграв Вільярреал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів

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Ліверпуль переграв Вільярреал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
#Вільярреал, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль здобув перемогу над Вільярреалом в межах першого півфінального матчу Ліги чемпіонів.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь англійського клубу.

Ліга чемпіонів 2021/22

1/2 фіналу, 27 квітня

Ліверпуль - Вільярреал 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 автогол Еступіньян, 2:0 - 55 Мане

Склади команд:

Ліверпуль: Алісон, Александер-Арнольд(Гомес 81), Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабіньо, Хендерсон(Кейта 72), Тьяго, Салах, Мане(Жота 73), Діас(Орігі 81)

Вільярреал: Рульї, Альбіоль, Торрес, Парехо(Ор'є), Капу, Фойт, Чуквезе(Діа), Коклен(Педраса 57), Еступіньян(Трігерос 72), Ло Чельсо, Данжума(86)

Попередження: Ван Дей 32, Еступіньян 47, Ло Чельсо 62

У іншій парі Манчестер Сіті із Зінченком переміг Реал.

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