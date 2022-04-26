Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті обіграв Реал у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Матч завершився з рахунком 4:3 на користь англійського клубу.
Український оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко відіграв повний матч.
Ліга чемпіонів 2021/22
1/2 фіналу, 26 квітня
Манчестер Сіті - Реал Мадрид 4:3 (2:1)
Голи: 1:0 - 2 Де Брейне, 2:0 - 11 Жезус, 2:1 - 33 Бензема, 3:1 - 53 Фоден, 3:2 - 55 Вінісіус, 4:2 - 74 Сілва, 4:3 - 81 Бензема (пен)
Манчестер Сіті: Едерсон – Стоунз (Фернандінью 36), Діаш, Ляпорт, Зінченко – Де Брейне, Родрі, Бернарду Сілва – Марез, Жезус (Стерлінг 83), Фоден
Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Алаба (Начо 46), Мілітао, Менді – Вальверде, Модрич (Себальйос 79), Кроос – Родріго (Камавінга 70), Бензема, Вінісіус (Асенсіо 88)
Попередження: 83 Фернандінью - 90+3 Начо
Нагадаємо, Арсенал готує трансфер Жезуса.