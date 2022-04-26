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Манчестер Сіті із Зінченком переміг Реал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів

Вчора 23:53 142 0
Результативний перший півфінальний матч Ліги чемпіонів 2021/22
Манчестер Сіті із Зінченком переміг Реал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
#Олександр Зінченко, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Жіноча Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті обіграв Реал у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Матч завершився з рахунком 4:3 на користь англійського клубу.

Український оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко відіграв повний матч.

Ліга чемпіонів 2021/22

1/2 фіналу, 26 квітня

Манчестер Сіті - Реал Мадрид 4:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 2 Де Брейне, 2:0 - 11 Жезус, 2:1 - 33 Бензема, 3:1 - 53 Фоден, 3:2 - 55 Вінісіус, 4:2 - 74 Сілва, 4:3 - 81 Бензема (пен)

Манчестер Сіті: Едерсон – Стоунз (Фернандінью 36), Діаш, Ляпорт, Зінченко – Де Брейне, Родрі, Бернарду Сілва – Марез, Жезус (Стерлінг 83), Фоден

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Алаба (Начо 46), Мілітао, Менді – Вальверде, Модрич (Себальйос 79), Кроос – Родріго (Камавінга 70), Бензема, Вінісіус (Асенсіо 88)

Попередження: 83 Фернандінью - 90+3 Начо

Нагадаємо, Арсенал готує трансфер Жезуса.

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