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Магвайр та Санчо пропустять матч з Челсі

Сьогодні 18:37 146 0
Головний тренер МЮ розповів про ситуацію з травмами в команді
Магвайр та Санчо пропустять матч з Челсі
#Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед, #Санчо, #Челсі

Джерело - The Athletic.

Гравці Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр та Джейдон Санчо не зіграють у матчі проти Челсі

Про це розповів головний тренер МЮ Ральф Рангнік.

"У Гаррі проблема з коліном. Він не тренувався ні вчора, ні сьогодні. Джейдон захворів - у нього тонзиліт відучора, він не тренувався сьогодні, не буде доступний завтра", - сказав Рангнік.

Також тренер підтвердив, що Люк Шоу, Поль Погба, Фред та Едінсон Кавані, як і раніше, не готові повернутися на поле.

Матч Манчестер Юнайтед - Челсівідбудеться завтра, 28 квітня. Початок - о 21:45.

Нагадаємо, Рашфорд не хоче залишати Манчестер Юнайтед.

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