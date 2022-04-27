Головний тренер МЮ розповів про ситуацію з травмами в команді

Джерело - The Athletic.

Гравці Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр та Джейдон Санчо не зіграють у матчі проти Челсі

Про це розповів головний тренер МЮ Ральф Рангнік.

"У Гаррі проблема з коліном. Він не тренувався ні вчора, ні сьогодні. Джейдон захворів - у нього тонзиліт відучора, він не тренувався сьогодні, не буде доступний завтра", - сказав Рангнік.

Також тренер підтвердив, що Люк Шоу, Поль Погба, Фред та Едінсон Кавані, як і раніше, не готові повернутися на поле.

Матч Манчестер Юнайтед - Челсівідбудеться завтра, 28 квітня. Початок - о 21:45.

Нагадаємо, Рашфорд не хоче залишати Манчестер Юнайтед.