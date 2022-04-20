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Дикий: Не полишаємо надії, що нам вдасться дограти чемпіонат

Сьогодні 19:03 85 0
Виконавчий директор УПЛ розповів про можливість продовження чемпіонату
Дикий: Не полишаємо надії, що нам вдасться дограти чемпіонат
#Чемпіонат України, УПЛ, #Євген Дикий

Джерело - vZbirna.

Клуби УПЛ вирішать долю чемпіонату, який призупинено через війну з росією.

Про це заявив виконавчий директор ліги Євген Дикий.

"Якщо пам’ятаєте історію з коронавірусом, то ми стали однією з перших національних асоціацій, котрі продовжили догравання чемпіонату за спортивним принципом. Наразі, ми не полишаємо надії, що це нам вдасться".

  Раніше Суркіс оцінив імовірність догравання сезону УПЛ

"Ми чекаємо на рішення уряду щодо того, чи продовжать воєнний стан у нашій країні. У регламенті є пункт, котрим передбачено, що у разі виникнення надзвичайних ситуацій - фінальною таблицею стане та, котра була на момент призупинення. У будь-якому разі, остаточне рішення за клубами", – сказав Дикий.

Нагадаємо, в УПЛ назвали умову догравання сезону.

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