В УПЛ назвали умову догравання сезону

Чемпіонат України сезону 2021/22 можуть дограти на заході країни при умові участі всіх клубів.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"План А – це оптимістичний сценарій, що вдасться його дограти. План Б – це підводити підсумки чемпіонату і визнати, що не був дограний у зв’язку з форс-мажорними обставинами і готуватися до наступного сезону.

Попередньо ми провели переговори зі стадіонами, які знаходяться на заході країни. Вони готові прийняти обсяг всіх матчів, але залишається відкритим питання по деяких клубах, чи зможуть вони взяти участь. Потрібно враховувати, що багато клубів віддали своїх легіонерів в оренду до тридцятого червня на підставі відповідного рішення ФІФА. Тому потрібно все врахувати, щоб зберегти спортивний принцип, щоб всі клуби, якщо буде прийнято рішення про догравання, вони були в оптимальних складах.

Я скажу своє бачення, що він може бути дограний тільки за умови, що всі клуби будуть брати участь. У будь-якому випадку, остаточне рішення повинні прийняти всі клуби і після цього, його повинен затвердити виконавчий комітет УАФ. Тільки після цього це буде фінальне рішення", - розповів Дикий.