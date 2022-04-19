Президент Динамо Ігор Суркіс оцінив ймовірність того, що сезон 2021/22 української еліти буде дограний.

Про це розповів сам функціонер у коментарі FanDay.

"Не знаю. УАФ нас не збирає, з нами ніхто нічого не обговорює. Ми на зв'язку з УПЛ, але рішення все одно ухвалює виконком УАФ. Хоч би яке було рішення, але ми повинні розуміти, коли стартуємо. Моя думка: за сьогоднішніх умов дограти чемпіонат нереально. Чемпіонство і медалі я не хочу обговорювати. Є регламентні норми, нехай ухвалює рішення УАФ за спортивним принципом. Сьогодні не стоїть питання чемпіонства – головне, щоб закінчилися жахи, які відбуваються в нашій країні.

Що буде з українським футболом після війни? Я впевнений, що в нашій країні буде футбол, і всі клуби відновляться. Якщо розвиватиметься країна, розвиватиметься і футбол. Потрібно відновлювати футбольну інфраструктуру. У Десни зруйнований стадіон, але я впевнений, що президент чернігівського клубу – амбітний хлопець, збереже команду. Для того, щоб її зберегти, потрібно десь тренуватися. Наскільки мені відомо, щось постраждало у Полісся. Динамо від себе зробить усе можливе, аби наш футбол відновився та продовжив радувати вболівальників.

У Динамо з інфраструктурою все гаразд. Сьогодні вона перебуває в ідеальному стані. Не виключаю, що ми надамо поля для тренувань командам, які мають проблеми з інфраструктурою. У нас для цього достатньо полів", – розповів Суркіс.