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Суркіс оцінив імовірність догравання сезону УПЛ

Сьогодні 12:26 167 0
Суркіс прокоментував догравання сезону УПЛ
Суркіс оцінив імовірність догравання сезону УПЛ
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fanday.net.

Президент Динамо Ігор Суркіс оцінив ймовірність того, що сезон 2021/22 української еліти буде дограний.

Про це розповів сам функціонер у коментарі FanDay.

"Не знаю. УАФ нас не збирає, з нами ніхто нічого не обговорює. Ми на зв'язку з УПЛ, але рішення все одно ухвалює виконком УАФ. Хоч би яке було рішення, але ми повинні розуміти, коли стартуємо. Моя думка: за сьогоднішніх умов дограти чемпіонат нереально. Чемпіонство і медалі я не хочу обговорювати. Є регламентні норми, нехай ухвалює рішення УАФ за спортивним принципом. Сьогодні не стоїть питання чемпіонства – головне, щоб закінчилися жахи, які відбуваються в нашій країні.

Що буде з українським футболом після війни? Я впевнений, що в нашій країні буде футбол, і всі клуби відновляться. Якщо розвиватиметься країна, розвиватиметься і футбол. Потрібно відновлювати футбольну інфраструктуру. У Десни зруйнований стадіон, але я впевнений, що президент чернігівського клубу – амбітний хлопець, збереже команду. Для того, щоб її зберегти, потрібно десь тренуватися. Наскільки мені відомо, щось постраждало у Полісся. Динамо від себе зробить усе можливе, аби наш футбол відновився та продовжив радувати вболівальників.

У Динамо з інфраструктурою все гаразд. Сьогодні вона перебуває в ідеальному стані. Не виключаю, що ми надамо поля для тренувань командам, які мають проблеми з інфраструктурою. У нас для цього достатньо полів", – розповів Суркіс.

Нагадаємо, у Динамо була домовленість про об'єднання з Шахтарем.

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