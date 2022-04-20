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Клопп оцінив перемогу над Манчестер Юнайтед

Сьогодні 11:11 198 0
Юрген Клопп прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед
Клопп оцінив перемогу над Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Юрген Клопп, #Ліверпуль

Джерело - bbc.com.

Ліверпуль повністю контролював гру у матчі з Манчестер Юнайтед.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Юрген Клопп.

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"Мені справді сподобався сьогоднішній вечір. Я не очікував, що ми повністю контролюватимемо гру протягом всього матчу, але протягом 70 хвилин ми грали першим номером. У першому таймі ми дійсно контролювали гру, але потім була 15-хвилинна перерва, а потім нам знадобилося ще 15 хвилин, щоб знову бути собою. Наші контрпресинг, швидкість та бажання, які хлопці продемонстрували сьогодні ввечері, були неперевершеними. Це була справді гарна гра, і ми забили чудові голи. Сьогодні всі щасливі", - розповів Клопп.

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