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Салах встановив унікальний рекорд АПЛ в матчах проти Манчестер Юнайтед

Сьогодні 08:55 218 0
Черговий рекорд Мохамеда Салаха
Салах встановив унікальний рекорд АПЛ в матчах проти Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед, #Салах

Джерело - isport.ua.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах забив п'ять голів Манчестер Юнайтед в рамках одного сезону.

Про це повдіомляє Goal.

У рамках 30 туру АПЛ Ліверпуль знову розгромив Манчестер Юнайтед (4:0). У першому колі на Олд Траффорд манкуніанці були биті 0:5.

Головною фігурою в обох поєдинках став гравець мерсисайдців Мохамед Салах. У Манчестері він оформив хет-трик, а вдома задовольнявся дублем.

П'ять голів у ворота МЮ дозволили йому встановити історичне досягнення - ніхто раніше за всю історію АПЛ не забивав "червоним дияволам" п'ять і більше м'ячів у рамках одного окремо взятого чемпіонату.

Усього ж на рахунку єгиптянина 30 голів та 12 гольових передач у 42 іграх за Ліверпуль у всіх турнірах.

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