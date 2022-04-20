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Рангнік: Ліверпуль на шість років попереду Манчестер Юнайтед

Сьогодні 09:27 145 0
Ральф Рангнік прокоментував поразку Ліверпулю
Рангнік: Ліверпуль на шість років попереду Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед, #Ральф Рангнік

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед поступився одній з найкращій команді світу.

Про це розповів головний тренер МЮ Ральф Рангнік.

"Я не думаю, що інша стартова схема щось змінила б. Перший пропущений гол не входив в наш план гри. Ми грали так високо, що пропустили контратаку вже на 5-й хвилині. Це змінило гру. У першому таймі ми просто були недостатньо хороші. Ми не виграли ні першого м’яча, ні другого м’яча. Ми були другими у всіх областях.

У другому таймі ми замість центрального захисника випустили Джейдона Санчо. Перші 25 хвилин ми були кращими та інколи чинили тиск. Мали два-три моменти, але третій гол перекреслив гру.

Це соромно, це розчаровує. Можливо, це навіть принизливо. Ми повинні визнати, що вони зараз на шість років попереду нас. Коли прийшов Юрген Клопп, вони змінили підняли на новий рівень не тільки команду, а й клуб і місто. Це те, що має статися з нами в наступні трансферні вікна.

Вони показали, який у них калібр, а ми недостатньо хороші, щоб брати очки в матчах проти Ліверпуля. Вони є однією з найкращих, якщо не найкращою, командою у світі, а ми далекі від цього. Якщо ми хочемо мати моменти, то повинні створювати проблеми та використовувати контратаки, а ми цього не зробили", – сказав Рангнік.

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