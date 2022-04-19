Збірна України може провести матч з Манчестер Сіті

Збірна України може зіграти з Манчестер Сіті напередодні відбіркового поєдинку ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це заявив комерційний директор гравця "містян" Олександра Зінченка Артем Рябов.

"Я зв’язався з Асоціацією футболу Англії з пропозицією провести товариський матч перед грою плей-оф з Шотландією. Наразі, ми на ранніх етапах переговорів. Хоч англійці й говорили, що вони не збираються проводити жодних товариських матчів. Але ми розуміємо, що зараз - особливий випадок", - заявив функціонер.