Збірна України може провести матч з Манчестер Сіті

Збірна України може зіграти з Манчестер Сіті напередодні відбіркового поєдинку ЧС-2022 проти Шотландії.
Про це заявив комерційний директор гравця "містян" Олександра Зінченка Артем Рябов.
"Я зв’язався з Асоціацією футболу Англії з пропозицією провести товариський матч перед грою плей-оф з Шотландією. Наразі, ми на ранніх етапах переговорів. Хоч англійці й говорили, що вони не збираються проводити жодних товариських матчів. Але ми розуміємо, що зараз - особливий випадок", - заявив функціонер.
"Хочемо всі кошти направити на допомогу українцям, які постраждали від війни. Англія підтримала нас у цьому. Я сподіваюся, що у нас все вийде. Якщо це буде так, то матч відбудеться наприкінці травня. Напередодні офіційної гри збірної України проти Шотландії", - сказав Рябов.