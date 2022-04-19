Збірна України планує зіграти спаринг проти Англії чи Манчестер Сіті

Збірна України планує зіграти спаринг проти збірної Англії чи клубу Манчестер Сіті.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

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"Попереду у збірної України 2 збори. Перший відбудеться в передмісті Любляни, другий – на Туманному Альбіоні. Це буде або база Манчестер Сіті, або ж збірної Англії.

Також в залежності як далеко Ман Сіті дійде в ЛЧ та планів підготовки національної команди Англії, з одним з цих суперників розглядається проведення останнього спарингу перед плей-оф з Шотландію", – розповів Бурбас.