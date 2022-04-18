Зінченко закликав Європу припинити купівлю російських нафти та газу

Країни Європи мусять припинити купівлю російських нафти та газу.

Про це розповів український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко у коментарі The Gurdian.

"Той факт, що Борис Джонсон приїхав до Києва, був гарним сигналом для нас. Але я б хотів також попросити його зробити ще дещо для біженців, для людей без віз, як зробити так, щоб більше людей могло прибути сюди за допомогою. Так багато людей відчайдушно потребують допомоги.

Країнам Європи треба припинити купівлю російських нафти та газу. Таким чином вони лише інвестують у війну, у все те насилля. Дуже важливо ізолювати росію від усього. Одного дня це може трапитись з вашою країною, ніколи не можна знати напевне.

Я постив речі в інстаграмі про припинення російського спорту. Я не хочу, щоб їхні футболісти перестали грати в Лізі чемпіонів і тому подібне, але чим більше буде санкцій, тим вищий шанс, що це змусить людей висловити свою думку та сказати: "Ок, ми маємо зупинити це разом", – сказав Зінченко.