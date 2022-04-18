Головне
Україна здобула першу золоту медаль на Invictus Games
Вчора 17:09 392
Петраков: Я шокований рішенням Динамо
Сьогодні 14:27 71
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла 25 місце
Сьогодні 13:37 207914
Бобчинець завоював бронзову медаль на Іграх Нескорених
Вчора 21:42 227
Збірна України здобула бронзову медаль на Кубку світу
Вчора 20:09 368
Українці здобули ще дві медалі на Іграх Нескорених
Вчора 18:54 283
Бринзак поки що залишиться президентом ФБУ
Вчора 18:25 386
Відомий український спортсмен отримав важкі поранення та перебуває в комі
Вчора 18:05 1936
Гравці Прикарпаття майже в повному складі приєдналися до ЗСУ
Вчора 14:14 567
Відомий український коментатор вступив до ЗСУ
Вчора 12:24 1199
Прямі трансляції

Зінченко закликав Європу припинити купівлю російських нафти та газу

Сьогодні 12:12 150 0
Олександр Зінченко прокоментував візит Бориса Джонсона до України.
Зінченко закликав Європу припинити купівлю російських нафти та газу
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - sport.ua.

Країни Європи мусять припинити купівлю російських нафти та газу.

Про це розповів український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко у коментарі The Gurdian.

"Той факт, що Борис Джонсон приїхав до Києва, був гарним сигналом для нас. Але я б хотів також попросити його зробити ще дещо для біженців, для людей без віз, як зробити так, щоб більше людей могло прибути сюди за допомогою. Так багато людей відчайдушно потребують допомоги.

Країнам Європи треба припинити купівлю російських нафти та газу. Таким чином вони лише інвестують у війну, у все те насилля. Дуже важливо ізолювати росію від усього. Одного дня це може трапитись з вашою країною, ніколи не можна знати напевне.

Я постив речі в інстаграмі про припинення російського спорту. Я не хочу, щоб їхні футболісти перестали грати в Лізі чемпіонів і тому подібне, але чим більше буде санкцій, тим вищий шанс, що це змусить людей висловити свою думку та сказати: "Ок, ми маємо зупинити це разом", – сказав Зінченко.

Раніше Зінченко пояснив виліт Манчестер Сіті з Кубка Англії від Ліверпуля.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал вирвав перемогу у Севільї, Атлетік поступився Сельті. Результати матчів 32 туру Ла-Ліги Реал вирвав перемогу у Севільї, Атлетік поступився Сельті. Результати матчів 32 туру Ла-Ліги 1129
Вест Гем - Бернлі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Бернлі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3609
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла 25 місце Рейтинг WTA: Світоліна зберегла 25 місце 207914
Спортинг - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Спортинг - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 2814
Російський коментатор вжив заборонене слово й перервав трансляцію матчу Бундесліги через Україну ВІДЕО Російський коментатор вжив заборонене слово й перервав трансляцію матчу Бундесліги через Україну ВІДЕО 1885
Відомий український спортсмен отримав важкі поранення та перебуває в комі Відомий український спортсмен отримав важкі поранення та перебуває в комі 1936
Рекомендуємо
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 14960 12
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 6221
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6734
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 42556
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8248
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 239151