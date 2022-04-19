Суркіс: Усі легіонери повернуться у Динамо

Динамо буде готуватися до нового сезону єврокубків разом зі своїми легіонерами.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Проблема легіонерів перед нами гостро не стояла, бо їх у нас не так багато. Кендзьора та Вербич на свій страх та ризик виїхали самі на автомобілі. Ми відпрацювали їм безпечний маршрут. Вітіньйо та де Пена евакуювалися разом із бразильцями Шахтаря. З ними зі всіма я постійно на зв'язку.

Усі легіонери Динамо повернуться до клубу, як тільки в Україні відновиться футбол. Ми вже почали готуватися до єврокубків, тому що чекає важкий шлях через кваліфікацію. Ми ще не знаємо, яке рішення ухвалять з поточного чемпіонату, і з якої стадії нам доведеться стартувати в єврокубках", – сказав Суркіс.