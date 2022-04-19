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Суркіс: Усі легіонери повернуться у Динамо

Сьогодні 14:14 266 0
Ігор Суркіс розповів про ситуацію із легіонерами клубу.
Суркіс: Усі легіонери повернуться у Динамо
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fanday.net.

Динамо буде готуватися до нового сезону єврокубків разом зі своїми легіонерами.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Проблема легіонерів перед нами гостро не стояла, бо їх у нас не так багато. Кендзьора та Вербич на свій страх та ризик виїхали самі на автомобілі. Ми відпрацювали їм безпечний маршрут. Вітіньйо та де Пена евакуювалися разом із бразильцями Шахтаря. З ними зі всіма я постійно на зв'язку.

Усі легіонери Динамо повернуться до клубу, як тільки в Україні відновиться футбол. Ми вже почали готуватися до єврокубків, тому що чекає важкий шлях через кваліфікацію. Ми ще не знаємо, яке рішення ухвалять з поточного чемпіонату, і з якої стадії нам доведеться стартувати в єврокубках", – сказав Суркіс.

Раніше Суркіс оцінив імовірність догравання сезону УПЛ.

Нагадаємо, у Динамо була домовленість про об'єднання з Шахтарем.

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