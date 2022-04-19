У Динамо була домовленість про об'єднання з Шахтарем - Суркіс

Динамо та Шахтар не проводять благодійне турне для допомоги України через тренера гірників Роберто Де Дзербі

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс у коментарі FanDay.

"Спершу ми хотіли виступати однією командою, складеною з українських футболістів Динамо та Шахтаря. Ми навіть говорили щодо цього з Палкіним. Він ухвалив цей варіант.

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Чому цього не сталося? Спочатку "гірники" мали невизначеність з головним тренером. Але потім стало відомо, що Роберто Де Дзербі залишається і це питання відпало", – розповів Суркіс.