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У Динамо була домовленість про об'єднання з Шахтарем - Суркіс

Сьогодні 10:41 101 0
Ігор Суркіс розповів, чому кияни і донеччани спільно не проводять благодійне турне для допомоги України.
У Динамо була домовленість про об'єднання з Шахтарем - Суркіс
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Шахтар

Джерело - fanday.net.

Динамо та Шахтар не проводять благодійне турне для допомоги України через тренера гірників Роберто Де Дзербі

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс у коментарі FanDay.

"Спершу ми хотіли виступати однією командою, складеною з українських футболістів Динамо та Шахтаря. Ми навіть говорили щодо цього з Палкіним. Він ухвалив цей варіант.

Актуально: Гравці Динамо прибудуть у розташування збірної України 3 травня

Чому цього не сталося? Спочатку "гірники" мали невизначеність з головним тренером. Але потім стало відомо, що Роберто Де Дзербі залишається і це питання відпало", – розповів Суркіс.

Нагадаємо, Луческу назвав мету матчів Динамо.

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